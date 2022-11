Pronostic Juventus Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter assomme la Juventus

La 13journée de Serie A nous offre le traditionnel derby d’Italia entre la Juventus et l’Inter Milan. Cette affiche est d’autant plus passionnante que ces deux équipes luttent pour revenir dans le Top 4 de Serie A. Actuellement, la Vieille Dame se trouve en 7position avec 3 points de retard sur la Roma, 4, et 2 sur son adversaire du jour. Après avoir connu un passage délicat en championnat, la formation turinoise a redressé la tête lors des 3 dernières journées en s’imposant face au Torino, Empoli et le week-end dernier contre Lecce. Sur la scène européenne, la Juve a dû se contenter de la 3e place de son groupe derrière le Benfica et le PSG. Cette position lui permet d’être rebasculé en Europa League, mais confirme le déclin de l’équipe piémontaise. En milieu de semaine, les Bianconeri se sont inclinés contre le PSG (1-2). La seule bonne nouvelle de ce match vient de l’entrée en jeu de Federico Chiesa, blessé de longs mois et qui a retrouvé les terrains. Pour affronter l’Inter, Allegri pourrait bénéficier du retour de Vlahovic, Bremer ou Di Maria. En revanche, les Paredes, Kean, Pogba, Mckennie sont d’ores et déjà forfaits pour cette rencontre.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Inter Milan a réussi à se qualifier pour les 8de finale de la Ligue des Champions en finissant 2de son groupe derrière le Bayern Munich mais devant le FC Barcelone. Les Intéristes ont obtenu cette qualif’ en tenant en respect le club catalan lors de leur double confrontation et ont ensuite géré face au Viktoria Plzen. En milieu de semaine, dans une rencontre sans enjeu, l’Inter s’est incliné en faisant tourner sur la pelouse d’un Bayern impressionnant en C1. En Serie A, la formation intériste doit se reprendre dans les grosses affiches puisqu’elle a déjà perdu cette saison face à la Lazio, contre le Milan, mais aussi face à l’Udinese et la Roma. Dernièrement, le club intériste a remporté ses 4 derniers matchs face à Sassuolo, la Salernitana, la Fiorentina et le week-end passé contre la Sampdoria. Depuis quelques rencontres, l’Inter avait retrouvé Lukaku, mais ce dernier a rechuté et c'est Dzeko (6 buts) qui devrait débuter aux cotés de Lautaro Martinez (7 buts) face à la Juve. Malgré ses problèmes dans les grosses affiches, l’Inter devrait pouvoir s’imposer à Turin face à une Juventus clairement pas au mieux.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus Inter Milan détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !