Pronostic Juventus Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter résiste à la Juventus

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Juventus - Inter :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche du dimanche soir en Serie A nous offre un somptueux Juventus – Inter Milan. La Vieille Dame a régné sans partage sur le championnat italien pendant de nombreuses années avant d’être détrônée l’an passé par l’équipe intériste. Actuellement, ces deux formations sont toutes les deux dans le Top 4 de la Serie A séparée par un seul point en faveur des Nerazzurri. Après avoir connu une entame de saison poussive sur le plan national, la Juve a réussi à faire son retard pour revenir à 7 points du leader, le Milan AC. Les Turinois sont invaincus en Serie A depuis le 27 novembre et la réception de l’Atalanta. Lesne se montrent pas spécialement brillants mais font le job. Les hommes d’Allegri restent même sur 4 victoires consécutives face à Empoli, la Spezia, la Sampdoria et la Salernitana. Lors du succès face à la lanterne rouge, le duo Dybala – Vlahovic s’est mis en valeur. Cette relation est l’axe fort du club turinois, malgré le très probable départ de l’Argentin à l’intersaison. L’attaquant serbe arrivé de la Fiorentina lors du mercato hivernal a déjà inscrit 5 buts sous ses nouvelles couleurs toutes compétitions confondues. La seule fausse note des dernières semaines pour la Juve, et elle est de taille, vient de l’élimination en Ligue des Champions par Villareal (3-0).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Inter a finalement réussi à retrouver les joies d’un Scudetto après 10 années d’attente. Les Intéristes ont logiquement remporté la Serie A en s’appuyant sur des hommes clés que sont Conte, Lukaku, Martinez, Brozovic, Barela ou Hakimi. 3 de ses éléments sont partis à l’intersaison dont le coach italien. Les dirigeants intéristes ont eu le nez creux en embauchant Simone Inzaghi. L’ancien entraîneur de la Lazio réalise un excellent travail en Lombardie. Malgré une baisse de régime ces dernières semaines, les Nerazzurri sont toujours dans le coup pour le titre puisqu’ils accusent seulement 6 points de retard sur le Milan AC et comptent également un match en retard. Victorieux à Anfield de Liverpool (0-1) sur une superbe frappe de Martinez, l’Inter a cependant été éliminé après le revers de l’aller (2-0, 2-1 en cumulé). Depuis ce succès, les hommes d’Inzaghi ont été tenus en échec par le Torino et la Fiorentina en Serie A. Moins en réussite ces dernières semaines, l’Inter reste sur 6 matchs sans défaite et semble en mesure d’accrocher au moins le point du nul sur la pelouse d’une formation de la Juve pas toujours à son aise face aux grosses cylindrées et qui a d'ailleurs échoué deux fois à battre l'Inter cette saison (nul à San Siro en championnat, défaite en SuperCoupe).- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus Inter Milan encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !