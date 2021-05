Pronostic Juventus Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Un Juventus – Inter Milan avec des buts de chaque côté

Cette affiche entre la Juventus et l'Inter peut être considérée comme un passage de témoin entre une Vieille Dame qui a dominé la Serie A pendant de nombreuses saisons et desqui viennent de décrocher unaprès 10 ans d'attente. Décevants cette saison, les Turinois jouent gros lors des dernières journées puisqu'ils se retrouvent actuellement hors du Top 4. En effet, à 2 journées de la fin, lessont 5avec un point de retard sur le 4, le Napoli. Battu le week-end dernier sur sa pelouse par un adversaire direct, le Milan AC (0-3), le club turinois s'est ensuite ressaisi en milieu de semaine face à Sassuolo (1-3). Les partenaires de Bonucci peuvent remercier Gianluigi Buffon qui a sorti le penalty de Berardi en début de rencontre. Portée par le duo Ronaldo-Dybala, la Vieille Dame a ensuite pris les devants face aux hommes de De Zerbi. La Juventus ne peut pas se permettre de faux-pas et devra sans doute remporter ses deux derniers matchs face à l'Inter et Bologne pour décrocher un ticket pour la Ligue des Champions.

En face, l'Inter finit la saison sans pression puisque le club lombard est assuré du titre avec ses 13 points d'avance sur l'Atalanta. Arrivé la saison passée (2de SA et finaliste de C3 pour sa 1re saison), Antonio Conte confirme son statut de grand entraîneur. Champion avec la Juventus et Chelsea, l'ancien sélectionneur de laa, a donc permis à l'Inter de décrocher un nouveau titre après 10 ans d'attente. Le technicien italien s'appuie sur son schéma de jeu favori le 3-5-2 avec un duo d'attaque exceptionnel, composé par Lautaro Martinez et Romelu Lukaku. Malgré leur forte avance, les Intéristes jouent le jeu dans cette dernière ligne droite comme le montrent leur derniers succès face à la Sampdoria (5-1) et l'AS Roma (3-1). En milieu de semaine, les hommes de Conte ont facilement dominé la Roma et vont vouloir marquer leur empreinte sur cette Serie A en mettant à mal la Juventus. Ce choc s'annonce ouvert entre une équipe de la Juventus qui va devoir prendre des risques pour s'imposer et une formation de l'Inter toujours aussi efficace, et on devrait ainsi voir les 2 équipes marquer.