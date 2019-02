Pronostic Juventus Frosinone : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Juventus fait tout juste le job face à Frosinone

En ouverture de la 24journée de Serie A, la Juventus accueille Frosinone vendredi dans un duel a priori déséquilibré. La Vieille Dame occupe la première place tandis que Frosinone (19e) lutte pour le maintien. Largement en tête du championnat, lesont néanmoins connu des désillusions face à l’Atalanta en coupe d’Italie (3-0) et à domicile face à Parme (3-3) en Serie A. L’objectif principal des Turinois ce vendredi sera de bien préparer son 1/8e de C1, le titre national étant quasiment assuré. Avec la réception de Frosinone, la Juve va vouloir s’imposer tout en préservant quelques joueurs avant le déplacement à Madrid.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Frosinone reste sur deux succès en déplacement sur les pelouses de Bologne et de la Sampdoria qui est pourtant excellente à domicile. La formation dirigée par Marco Baroni a remporté 11 de ses 16 points hors de ses bases. Promu, Frosinone arrive dans le Piémont en confiance et va tout mettre en œuvre pour résister à l’ogre turinois. Pour ce match, nous voyons une équipe de la Juve faire simplement le job et ensuite gérer tranquillement la rencontre sans forcer en vue du choc face à l’Atlético. Frosinone peut résister et ne pas perdre avec plus de 2 buts d'écart.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus Frosinone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !