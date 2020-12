Pronostic Juventus Fiorentina : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus enfonce la Fiorentina

La Serie A nous offre une dernière journée en cette fin d’année 2020, avec une affiche entre la Juventus et la Fiorentina. La Vieille Dame, nonuple championne en titre, occupe actuellement la 3place du classement, à 4 points du leader, le Milan AC. La bande à Pirlo et le club lombard sont les deux seules formations toujours invaincues en Serie A. Les Turinois ont disputé 13 rencontres pour un bilan de 7 victoires et 6 nuls. Les Bianconeri se montrent nettement plus convaincants ces dernières semaines avec 3 victoires lors des 4 dernières journées. Ce week-end, la Juventus est allée s’imposer sur le terrain de Parme (0-4) avec notamment un doublé de Cristiano Ronaldo, au top de sa forme. La performance marquante de la Vieille Dame version Pirlo remonte au déplacement au Camp Nou en Ligue des Champions, où Bonucci et ses partenaires se sont imposés facilement (0-3) face au FC Barcelone. Ce succès leur a permis de se qualifier pour les 1/8de finale de la Ligue des Champions, où ils retrouveront Porto.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Fiorentina sort d’une saison compliquée et semble partie pour vivre un nouvel exercice délicat. En début de saison, la Viola a perdu l’un de ses meilleurs éléments, Chiesa, parti à la Juve. Les joueurs toscans sont actuellement à la 16place, quelques rangs avant la zone de relégation. La Fio’ possède une mince avance de 4 points sur le Torino, premier relégable. Dans le dur, les Florentins restent sur 8 journées sans la moindre victoire. Les partenaires de Ribéry viennent de signer deux nuls à domicile face à Sassuolo (1-1) et contre Vérone (1-1) mais sur 2 défaites en déplacement (3-0 chez l'Atalanta et 2-0 chez le Milan AC). En forme et à domicile, la Juve ne devrait également pas connaître de problèmes pour prendre le dessus sur une formation de la Fio’ en difficulté.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus Fiorentina détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !