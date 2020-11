Pronostic Juventus Ferencvaros : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Juventus - Ferencvaros : Morata a retrouvé son mordant

Deuxième de son groupe, la Juventus ferait un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale en cas de succès face à Ferencvaros. Les Turinois ont débuté leur campagne par un succès en Ukraine face au Dynamo Kiev grâce à deux réalisations de Morata. Lors du choc du groupe face au FC Barcelone, les Italiens se sont inclinés à domicile, dans une rencontre où l'attaquant espagnol a vu trois buts être invalidés par la VAR. Finalement, lors de la dernière journée, la Vieille Dame s'est logiquement imposée en Hongrie face à cette modeste formation de Ferencvaros (1-4) avec notamment un nouveau doublé de l'international espagnol. Sur sa lancée, Morata s'est mis en évidence avec sa sélection avec une nouvelle réalisation face à l'Allemagne. L'ancien joueur de Chelsea, du Real ou de l'Atletico semble retrouver son meilleur niveau, qu'il avait déjà affiché lors de son premier passage à Turin. Le week-end dernier, c'est l'inévitable Cristiano Ronaldo qui a offert la victoire aux Bianconeri face à Cagliari (2-0) en Serie A.

De son côté, Ferencvaros, champion de Hongrie, fait figure de Petit Poucet du groupe face à 3 clubs au passé européen chargé : le Dynamo Kiev, la Juventus et le FC Barcelone. Contraint de disputer les barrages de Ligue des Champions, le club hongrois s'est défait de Djurgarden, du Celtic, du Dynamo Zagreb et de Molde. Largement dominés au Camp Nou par le Barca (5-1), les protégés de Serguey Rebrov ont ensuite pris un point face au Dynamo Kiev (2-2) avant d'être battu par la Juve (1-4). Pour cette rencontre, on devrait voir la Juve s'imposer grâce à un Alvaro Morata qui sait se faire remarquer en Ligue des Champions.