Pronostic Juventus Empoli : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus veut lancer une série face à Empoli

Largement dominatrice sur le plan national pendant de nombreuses années, la Juventus est dans une phase de transition depuis 2 saisons qui ont vu la ville de Milan prendre le dessus en Serie A. Incapable d'aller plus loin que les 8de finale de la Ligue des Champions, la Vieille Dame est bien mal embarquée lors de cette nouvelle campagne. Dernièrement, la Juve s'est notamment inclinée lors de la dernière journée face au Maccabi Haïfa en Israël (2-0) et devra s'imposer lors des 2 dernières journées face au PSG et le Benfica pour espérer intégrer les 16 meilleures équipes. En Serie A, la formation piémontaise a également connu son lot de problèmes mais s'est légèrement reprise le week-end dernier dans le derby face au Torino (0-1) grâce à une réalisation de Vlahovic. A l'instar de ses coéquipiers, le buteur serbe n'a pas échappé aux critiques lors des dernières semaines. Il affiche pourtant déjà 6 buts marqués en 9 matchs de championnat. Huitième de Serie A, la Juventus doit lancer l'opération remontée pour revenir parmi les équipes qualifiées dans les places européennes. Arrivés cet été en provenance du PSG, Di Maria et Paredes connaissent des fortunes diverses. Le gaucher est souvent très bon quand il joue, tandis que Paredes est déjà considéré comme un flop du mercato. En face, Empoli est calé en milieu de tableau à la 10place avec 11 points au compteur. La formation toscane compte 6 points d'avance sur la zone de relégation. Depuis l'entame de la saison, Empoli ne s'est incliné qu'à 3 reprises face à la Spezia et contre deux grosses écuries, la Roma et le Milan AC. Après avoir notamment accumulé de nombreux matchs nuls, le club toscan s'est imposé face à Monza le week-end dernier face à Empoli (1-0) grâce au suisse Nicolas Haas. Dans cette formation, on retrouve l'expérimenté Destro, ou encore l'Uruguayen Satriano passé par Brest. Relancé par son succès dans le derby face au Torino (0-1) et vainqueur de ses 2 derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues, la Juventus devrait enchaîner face à une modeste équipe d'Empoli.