Pronostic Juventus Dynamo Kiev : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

La Juventus assure face au Dynamo Kiev

Dominatrice sur le plan national depuis plusieurs saisons, la Juventus fait de la Ligue des champions un objectif prioritaire. La Vieille Dame a assuré sa place pour les huitièmes de finale, mais veut décrocher la première place de son groupe pour bénéficier de l'avantage du terrain et possiblement d'un meilleur tirage. Le club italien n'a pas le choix et doit remporter ses deux dernières rencontres, à commencer par la première face au Dynamo Kiev. Sur la scène européenne, les ont dominé le club ukrainien à l'aller (2-0) sur un doublé de Morata et Ferencváros lors de la double confrontation (1-4 et 2-1). Le seul faux pas des hommes de Pirlo remonte à leur défaite à domicile face au FC Barcelone (0-2). Qualifiée en C1, la Juventus connaît un départ poussif en Serie A, symbolisé par son nul du week-end dernier face à la modeste formation de Benevento (1-1), qui repousse le club turinois en 4position à 6 points de l'AC Milan. De son côté, le Dynamo Kiev s'attendait à souffrir dans un groupe qui comprend deux des formations les plus huppées en Europe. Le club ukrainien n'a pas été aidé par la Covid, qui a touché l'effectif et contraint Lucescu à évoluer sans plusieurs de ses meilleurs éléments sur certains matchs. Lors de cette campagne, le Dynamo a perdu toutes ses rencontres et n'a pris qu'un seul point lors de son déplacement en Hongrie face au Ferencváros. Les Ukrainiens voient la réception du club hongrois lors de la dernière journée comme une finale de barrage pour la Ligue Europa. Au niveau national, le Dynamo Kiev est en tête avec 3 points d'avance sur le grand rival du Shakhtar Donetsk. Désireuse de s'offrir une finale pour la première place du groupe au Camp Nou la semaine prochaine face au Barcelone, la Juventus devrait faire le taf face au Dynamo Kiev.