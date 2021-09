Pronostic Juventus Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Chelsea face à une Juventus affaiblie!

La Juventus de Turin sort d'une saison compliquée, où elle ne s'est imposée qu'en Coupe d'Italie en dominant l'Atalanta en finale (2-1). Devancée par l'Inter en Serie A dont elle n'avait finie que 4, la Vieille Dame s'était également inclinée dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au FC Porto. Cette mauvaise série de résultats a poussé Agnelli à se séparer d'Andrea Pirlo et de rappeler Allegri. Lors de l'intersaison, la formation piémontaise a perdu Cristiano Ronaldo retournée à Manchester United, mais a jeté son dévolu sur Locatelli, récent champion d'Europe avec la Squadra Azzurra et sur le revenant Moïse Kean, auteur d'un passage convaincant au PSG. Pour son premier match de cette campagne de Ligue des Nations, la formation italienne a assuré en Suède en disposant de Malmö (0-3) avec un but de Morata et un autre Dybala. Problème, les deux attaquants se sont blessés lors du dernier match face à la Samp' et manqueront cet important rendez-vous face à Chelsea. Ce bon départ en C1 contraste avec les difficultés rencontrées en Serie A, où la Juve occupe seulement la 10e place. Les hommes de Massimo Allegri se sont repris en remportant difficilement les deux dernières journées face à la Spezia (2-3) et contre la Sampdoria (3-2).

Champion d'Europe en titre, Chelsea a également remporté la SuperCoupe d'Europe cet été face à Villareal. Sur sa lancée, la formation londonienne a dominé le Zenit lors de la 1ière journée grâce à un but libérateur de l'inévitable Romelu Lukaku. En Premier League, les Blues s'étaient montrés solides en restant invaincus lors des 5 premières journées avec 4 victoires pour un très bon nul obtenu à Liverpool. Impressionnants de solidité, les Londoniens n'avaient encaissé qu'un seul but sur la pelouse d'Anfield lors du nul contre les Reds. Victorieux de Tottenham il y a 10 jours (0-3), les hommes de Tuchel enchaînaient samedi face à Manchester City. En réussite face aux Citizens depuis son arrivée, l'ancien coach du PSG a cette fois pris une leçon tactique de la part de Guardiola, qui a vu sa formation largement dominer la rencontre. En s'inclinant contre City (1-0), Chelsea a laissé la place de leader à Liverpool. Chelsea est une redoutable formation qui allie puissance et vitesse, et qui a beaucoup plus de certitudes que la Juventus depuis 12 mois. Cela devrait lui permettre de s'imposer en Italie, face à une Vieille Dame privée de deux de ses meilleurs éléments offensifs, Morata et Dybala.