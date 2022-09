Pronostic Juventus Benfica : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

La Juventus au révélateur face au Benfica

Après avoir archi-dominé la Serie A, la Juventus reste sur deux saisons sans le moindre Scudetto, devancée par les équipes milanaises. Pas au mieux sur le plan national, la Vieille Dame a également galéré en Ligue des Champions avec des éliminations dès les 8de finale face à Porto et Villareal. Cet été, le club piémontais a en plus connu des départs importants avec Chiellini ou Dybala, partis défendre de nouvelles couleurs. Dans le sens inverse, la Juve a attiré les parisiens Di Maria et Paredes, Kostic de l'Eintracht, Milik de Marseille ou Pogba de Manchester United. Blessé, la Pioche n'a toujours pas disputé la moindre minute depuis son retour. En Serie A, les Bianconeri sont toujours invaincus après 6 journées mais se signalent en accumulant les matchs nuls (4 en 6 rencontres). La Juventus ne s'est imposée qu'à deux reprises à domicile face à deux équipes cantonnées à la deuxième partie du classement. Le week-end dernier, les Turinois ont souffert à domicile face à une formation de la Salernitana très entreprenante qui avait pris les commandes du match avec un avantage de 2 buts à la pause. Ensuite, les hommes d'Allegri ont réagi pour égaliser dans le temps additionnel grâce à l'expérimenté Bonucci (2-2). Milik pensait même donner la victoire aux siens mais la VAR s'est trompée et en a décidé autrement. En Ligue des Champions pour son 1match, la Vieille Dame a fait le dos rond durant le temps fort parisien et a réussi ensuite un très bon quart d'heure au retour des vestiaires, au cours duquel les Italiens ont vainement réduit le score (2-1). Au pied du mur, la Juve doit se relancer lors de la réception de Benfica et compte pour cela sur son buteur Vlahovic. En face, le Benfica Lisbonne a seulement fini en 3position de son championnat la saison dernière, derrière Porto et le Benfica. Contraint donc de passer par les barrages, le club portugais s'est imposé facilement face à Midtjylland puis face au Dynamo Kiev. Pour son premier match dans la phase de groupe, le Benfica a fait le taf en prenant le meilleur sur les Israéliens du Maccabi Haifa (2-0) sur des réalisations de Rafa Silva et Grimaldo. L'an passé, la formation portugaise avait réalisé un petit exploit en poule en devançant le FC Barcelone. Auteur d'une excellente entame de cette nouvelle saison, le club lisboète a remporté tous ses matchs et affiche un très bon bilan de 14 buts inscrits pour seulement 3 concédés. La Juve est donc prévenue. Lors du mercato, Benfica a perdu son attaquant Nunez, parti à Liverpool, mais s'est renforcé avec les arrivées de Neres ou Draxler. Impeccable depuis le début de saison, le Benfica pourrait poser des problèmes à une Juventus loin d'être convaincante dans ce début de saison. Comme lors des 3 derniers matchs de la Juve, on pourrait voir des buts des deux côtés.