Pronostic Juventus Barcelone : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Un choc Juventus – Barcelone sans vainqueur !

L'affiche de la 2journée de Ligue des Champions met aux prises la Juventus au FC Barcelone. Ces deux formations partagent plusieurs similitudes. Tout d'abord, ces deux équipes accumulent les déceptions au niveau européen ces dernières saisons. D'autre part, Piémontais et Catalans vivent un début de saison poussif. La Juventus, désormais entraînée par Andrea Pirlo, est certes invaincue en Serie A, mais elle pointe seulement à 5e place du classement avec au milieu une victoire sur tapis vert obtenue face à Naples. Le week-end dernier, les ont signé un nouveau nul décevant à domicile face à Vérone (1-1), sauvés par l'égalisation du prometteur Kulusevski, le deuxième après celui concédé chez le promu Crotone. En Ligue des Champions, la Vieille Dame est allée chercher les 3 points en Ukraine face au Dynamo Kiev (0-2). Arrivé au mercato, l'espagnol Alvaro Morata a inscrit les deux buts de la rencontre. Positif au Covid, Cristiano Ronaldo a manqué ce match et devrait être également absent face aux Catalans. En face, les ont également idéalement lancé leur campagne de Ligue des Champions, en étrillant Ferencvaros à domicile (5-1), adversaire a priori le plus faible du groupe. En Liga, les hommes de Koeman restent en revanche sur trois matchs sans victoire et en occupent désormais la 12place. Le week-end dernier, dans un Clasico d'éclopés, le Barca a été dominé au Camp Nou par les hommes de Zidane (1-3). Cette défaite rajoute de la pression sur les partenaires de Messi à l'heure d'affronter la Juve. Pour cette opposition entre deux formations qui ont remporté leur premier match en LDC, mais qui ne sont pas sereines et qui chercheront sans doute à se rassurer, les deux équipes pourraient se neutraliser et se quitter sur un nul qui satisferait sans doute.