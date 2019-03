Pronostic Juventus Atlético : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

La Juventus répond à l’Atlético !

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Juventus - Atlético :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dominée dans l’engagement physique à Madrid, la Juve s’est logiquement inclinée contre l’Atletico (2-0) il y a 15 jours. La Ligue des Champions est l’objectif prioritaire de la Vieille Dame et une élimination à ce stade de la compétition serait très mal perçue du côté de Turin. Avec le recrutement clinquant de CR7 pour arriver à ses fins, Allegri devrait se rapprocher de la sortie si la qualification n’est pas au bout. L’espoir est permis, les récents résultats en Ligue des Champions en attestent (l'Ajax, Manchester United et Porto ont réussi à renverser la situation la semaine passée). Avec Cristiano Ronaldo, Dybala, Mandzukic ou Bernardeschi, la Vieille Dame a des atouts offensifs à faire valoir. L’an passé, battus 3-0 à domicile par le Real à l'aller, les Bianconeri avaient réussi une performance de tout 1plan au Bernabeu lors du match retour, poussant lesdans leurs derniers retranchements (3-1).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Si l’Atlético est réputée pour être l'une des formations les plus solides d’Europe, le club madrilène connaît plus de difficultés en déplacement, à l’image de sa lourde défaite face à Dortmund ou de son nul à Bruges lors de la phase de poules. En Liga, lesont également perdu chez le Bétis début février. Pour cette rencontre à l’Allianz Stadium, nous voyons une Juventus ultra-forte à domicile cette saison (15 victoires, 2 nuls, 1 défaite) et en furie s’imposer dans ce combat.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus Atletico encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !