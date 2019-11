Pronostic Juventus Atlético : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des Champions

Une Juventus efficace face à l’Atlético !

Dans ce groupe D de la Ligue des Champions, la Juventus a validé son ticket pour les huitièmes grâce à son succès face au Lokomotiv Moscou obtenu dans les derniers instants du match (1-2). De son côté, l'Atletico est bien placé mais reste sous la menace du Lokomotiv et du Bayer. La Vieille Dame est toujours leader du Calcio avec un point d'avance sur l'Inter. Ce week-end, les Bianconeri ont une nouvelle fois souffert face à l'Atalanta Bergame mais, malgré l'absence de CR7, se sont montrés diablement efficaces avec un doublé d'Higuain et un but de Dybala (1-3). Depuis le début de cette saison, la Juve est toujours invaincue et n'a concédé que trois nuls : face à la Fiorentina et Lecce en Serie A, et lors du match aller face à l'Atlético. Lors de cette rencontre jouée dans un Wanda Metropolitano quasiment imprenable, les hommes de Sarri ont mené de deux buts avant de se faire rattraper par les Colchoneros (score final 2-2). Les Matelassiers ont connu un été agité avec le départ de plusieurs cadres (Griezmann, Godin, Hernandez, Felipe Luis), ce qui explique probablement les difficultés actuelles. Le club perd peu, deux fois cette saison, face à la Sociedad et lors de la dernière journée de Ligue des Champions face au Bayer (2-1), mais accumule les nuls, comme ce week-end à Grenade (1-1). L'Atletico fait en général le job au Wanda Metropolitano mais souffre pour s'imposer en déplacement. Les Colchoneros restent d'ailleurs sur 5 matchs sans victoire à l'extérieur. Toujours aussi réalise, la Juventus devrait s'imposer à domicile face à des Colchoneros en difficulté à l'extérieur.