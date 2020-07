Pronostic Juventus Atalanta Bergame : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Un choc Juventus - Atalanta avec des buts

La 32journée de Serie A nous offre une très belle affiche entre une Juventus qui se rapproche d'un nouveau Scudetto et une Atalanta qui finit en trombe. La Vieille Dame a parfaitement repris la compétition en remportant ses 4 premiers matchs de championnat face à Bologne (2-0), Lecce (4-0), le Genoa (3-1) et le Torino (4-1). Mais en milieu de semaine, les hommes de Sarri ont connu une désillusion à San Siro face au Milan AC (2-4) dans son 5e match consécutif avec plus de 2 buts. Les hommes de Sarri n'auront pas un match facile ce samedi face à une Atalanta Bergame rayonnante. Qualifiée brillamment pour les quarts de finale de la Ligue des champions, l'Atalanta est sur une excellente dynamique en championnat. Le club de Papu Gomez est sur une série de 9 succès de rang en Serie A, le dernier en date face à la Samp mercredi (2-0). Outre les résultats, les protégés de Gasperini proposent un jeu plaisant avec de nombreux buts à la clé. Le potentiel offensif de cette formation est très conséquent avec Luis Muriel, Zapata, Illicic, Malinovsky, Gomez ou Pasalic et le club possède d'ailleurs la meilleure attaque du championnat (85 buts marqués en 31 matchs). Pour cette affiche, une rencontre avec plus de 2 buts comme lors du match aller (victoire Juventus 3-1) et comme lors de 13 des 15 derniers matchs de l'Atalanta est possible.