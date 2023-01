Pronostic Juventus Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Juventus - Atalanta : La Vieille Dame se relève face à Bergame

La Juventus de Turin enchaîne les chocs puisqu’après avoir affronté le Napoli le week-end dernier, elle reçoit l’Atalanta Bergame à l’Allianz Stadium. Cette affiche met aux prises deux formations luttant pour la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Actuellement, la Juve est en 3position avec 10 points de retard sur le Napoli et 1 seul sur le Milan AC. En revanche, la Vieille Dame est toujours dans la ligne de mire de ses poursuivants puisque l’Atalanta, son adversaire du soir, 6n'accuse que 3 unités de retard. Auteur d’une entame laborieuse, la Juve avait récemment trouvé son rythme de croisière en s’appuyant sur une solidité retrouvée. En effet, les hommes de Max Allegri avaient remporté 8 journées de Serie A consécutivement sans encaisser le moindre but. Cette belle série a pris fin le week-end dernier à Naples, où la Juve a explosé face au collectif napolitain (5-1). En milieu de semaine, la Vieille Dame s'est qualifiée pour les 1/4 de finale de la Coupe d'Italie en s'imposant à domicile face à Monza (2-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Atalanta Bergame a été la sensation de la Serie A ces dernières saisons. Le club bergamasque a connu un exercice dernier un peu plus compliqué mais semble avoir retrouvé son élan cette saison. Ce renouveau s’explique en partie par le renouvellement des cadres de cette équipe. En effet, les Malinovsky, Pessina, Zapata ou Muriel, habituels titulaires lors des derniers exercices sont soit partis soit remplaçants. Gasperini a rajeuni son équipe et s’appuie sur les Lookman, Hojlund, ou Scalvini. Pour ce déplacement à Turin, lane pourra pas compter sur l’excellent Koopmeiners, suspendu. En difficulté avant le Mondial, l’Atalanta a plutôt bien négocié la reprise malgré un nul sur la pelouse de la Spezia (2-2). Ensuite, les Bergamasques ont haussé le ton en s’imposant à Bologne (1-2) avant de surclasser la Salernitana (2-8), mais également la Spezia jeudi en Coupe (5-2). Avec 9 buts, le nigérian Lookman est l’homme fort de l’attaque de l‘Atalanta. Vainqueur de ses 6 derniers matchs disputés à domicile au niveau national, la Vieille Dame devrait au moins tenir le nul grâce à sa solide défense (1 seul but encaissé sur cette série).- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus Atalanta encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !