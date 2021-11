Pronostic Juventus Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Réaction attendue de la Juventus face à l’Atalanta

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Juventus Atalanta Bergame :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Impressionnante de domination sur la Serie A pendant de nombreuses saisons, la Juventus connaît un passage plus délicat. L’an passé, la Vieille Dame a dû se contenter d’une place dans le Top 4 et a vu l’Inter remporter le. Andrea Pirlo n’a pas survécu à cet exercice décevant et a été remplacé par Max Allegri, qui a connu de très belles heures avec les(plusieurs Scudetti et deux finales de Ligue des Championsà) Néanmoins, Allegri connaît lui aussi un retour compliqué. En effet, la Juventus est actuellement loin du Top 4 et déçoit dans le jeu. De plus, la concurrence est de plus en plus forte avec le retour au premier plan de l’Inter, du Napoli, du Milan AC et d’une Atalanta qui s’est installée sur l’échiquier national. Le week-end dernier, la Vieille Dame disputait un choc face à la Lazio et s’est imposée sur un doublé de Leonardo Bonucci. En Ligue des Champions, la Juventus a réalisé une entame parfaite en remportant ses 4 premières rencontres face à Malmö, Chelsea et le Zenit St Petersbourg à l’aller et au retour. Déjà qualifiée, la formation italienne a connu une sévère contre-performance en milieu de semaine en étant surclassée par Chelsea (4-0). En effet, le champion d’Europe en titre a ultra-dominé la Vieille Dame et aurait même mérité de s’imposer plus largement. La bonne nouvelle pour Allegri est le retour de Paulo Dybala, qui était revenu touché de sélection.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Atalanta Bergame a certainement été la meilleure formation italienne en Ligue des Champions ces dernières saisons. Il y a 2 saisons, la Dea avait été toute proche d’accrocher une place dans le dernier carré. Devenu une formation majeure de serie A, Bergame se trouve en 4position derrière le Napoli, le Milan et l’Inter. Pas toujours régulière, la bande à Gasperini reste cependant sur deux succès consécutifs face à Cagliari (1-2) et contre la Spezia (5-2). En Ligue des Champions, la Dea nous a livré un match classique pour elle, avec plein de rebondissements face aux Young Boys de Berne (2-2). En effet, les Italiens ont tour à tour mené, été rejoint au score puis dépassé par les Suisses. Néanmoins, cette équipe peut compter sur ses éléments offensifs capables de marquer à tout moment. Mercredi dernier, Luis Muriel, tout juste entré en jeu, a offert l’égalisation à ses coéquipiers sur son premier ballon. Ce point du nul offre à l’Atalanta une finale de poule face à Villarreal pour décrocher une place en 8de finale. Solide et efficace lors des dernières journées, et vainqueur de 5 de ses 6 derniers matchs à domicile, la Juve est presque dans l'obligation de réagir face à l’Atalanta après la débâcle de Stamford Bridge.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus Atalanta Bergame détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !