Pronostic Juventus Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus dompte l’Atalanta Bergame

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un 1er pari remboursé de 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Juventus Atalanta Bergame :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans le cadre de la 12journée de Serie A, la Juventus reçoit l’Atalanta Bergame. Les Bianconeri ont connu un départ poussif mais semblent afficher un bien meilleur visage ces dernières semaines. La Vieille Dame s’est qualifiée pour les phases éliminatoires de la C1 en terminant en tête de son groupe devant le FC Barcelone grâce à une superbe victoire obtenu au Camp Nou la semaine dernière (0-3). Ce résultat leur permet d’affronter Porto en huitième de finale en Ligue des Champions alors que le Barça affrontera le PSG. En Serie A, le club turinois n’a toujours pas perdu mais a laissé des points en route de manière surprenante face à des formations comme Crotone ou Benevento. Cristiano Ronaldo est en forme et vient d’aligner deux doublés sur penalty lors des deux dernières rencontres qu’il a disputé contre le Barca et le Genoa. La Juventus est dans une bonne dynamique avec 4 victoires consécutives toutes compétitions confondues et réussit plutôt bien face à l’Atalanta à domicile. En effet, pour retrouver trace d’un succès de l’Atalanta à Turin, il faut remonter à la saison 1989/1990.chez+ 100€ remboursés peu importe le résultat de votre 1pari⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Atalanta vient d’atteindre l’un des objectifs fixés en début de saison, à savoir la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, où les Italiens affronteront le Real Madrid de Zinedine Zidane. Les hommes de Gasperini, victorieux à Amsterdam d’un match capital la semaine passée, ont poursuivi sur leur lancée en dominant largement la Fiorentina le week-end dernier (3-0). Le club bergamasque rencontre cependant lors de ce nouvel exercice plus de difficultés que la saison passée, où la Dea avait émerveillé le Calcio et l’Europe. En effet, après 11 journées, l’Atalanta occupe seulement la 8place du général avec 10 points de retard sur le Milan AC, leader. De plus, l'âme de l'équipe Papu Gomez ne s'entendrait plus avec son entraîneur et devrait être encore écarté. Au regard des prestations des dernières semaines, la Juve semble la mieux armée pour s’imposer à domicile dans cette affiche du Calcio, face à l’Atalanta Bergame.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Juventus Atalanta Bergame encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !