Pronostic Juventus Atalanta : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Juventus – Atalanta : des buts de chaque côté !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Juventus - Atalanta :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Juventus accueille l’Atalanta Bergame dans le cadre de la 37journée de Serie A. Lesn’ont plus rien à jouer, eux qui sont champions depuis plusieurs journées. Une décompression logique se fait ressentir dans les rangs de la Vieille Dame qui reste sur 3 matchs sans victoire. Réputée pour sa solidité défensive, la Juve a encaissé des buts lors des 8 dernières rencontres. De son côté, l’Atalanta a connu une grosse désillusion dans la semaine en s’inclinant lors de la finale de la Coupe d’Italie (2-0 face à la Lazio). Les joueurs de Gasperini ont cependant un autre objectif dans cette fin de saison, terminer dans le Top 4 et décrocher un accessit pour la Ligue des Champions.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Finir dans le Top 4 serait une juste finalité pour le club de Bergame, qui a réussi une incroyable saison. Les partenaires de Papu Gomez sont en position idéale pour atteindre cet objectif. Ils se déplacent à Turin avec pour ambition de décrocher un résultat. Appréciée pour le football offensif qu’elle produit, l’Atalanta va tout faire pour marquer et obtenir une victoire à Turin. 8 des 9 dernières rencontres de la Juve et 5 des 6 derniers déplacements de l’Atalanta ont offert des buts de chaque côté. Pour cette affiche de Serie A, nous partons donc sur le pari "es deux équipes marquent".- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(147€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus - Atalanta encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !