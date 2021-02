Pronostic Juventus AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Une Juventus efficace face à l'AS Roma

Ce début d'année 2021 est très chargé pour la Juventus. La Vieille Dame a récemment remporté la SuperCoupe d'Italie face au Napoli (2-0), dispute les demi-finales de la Coppa Italia face à l'Inter, est en course pour le Scudetto et affrontera Porto dans une dizaine de jours en 8de finale de la Ligue des Champions. Reprise en main par Andrea Pirlo cet été, cette Juventus se montre efficace à défaut d'être séduisante. Les supporters du club turinois étaient habitués à voir leur équipe dominer facilement les compétitions nationales. Cette saison, la Juventus a du répondant, puisque l'Inter, le Milan, la Roma se montrent très performants. Les Bianconeri venaient d'aligner 4 victoires consécutives sans encaisser de buts, mais hormis contre le Napoli en Super Coupe (Insigne avait raté un penalty), il s'agissait de formations de deuxième partie de tableau. En milieu de semaine, CR7 était titulaire en demi-finale de la Coppa Italia face à l'Inter (1-2), où il a inscrit un doublé, dans une rencontre marquée par les erreurs défensives de chaque formation. Le Portugais a déjà inscrit 15 buts en Serie A.

De son côté, la Roma est l'une des agréables surprises de la saison. La Louve avait fini fort la saison passée et avait réussi à accrocher une place en Europa League. Cette saison, les Romains occupent la 3e place du classement avec un point d'avance sur la Juve. Les Giallorossi viennent de remporter leurs deux dernières rencontres face à la Spezia (4-3) et contre Verone (3-1). Formation très offensive, la Roma possède la 3e attaque du championnat et compte plusieurs joueurs très efficaces face au but, dont Mkhitaryan, Dzeko, Veretout ou Mayoral. L'Espagnol et l'Arménien se sont montrés particulièrement performants lors des dernières semaines. Le Bosnien Dzeko semble lui ne plus faire partie des plans de Fonseca. Malgré sa troisième place, la Roma s'est souvent inclinée en déplacement face aux grosses écuries, avec des revers face au Napoli (4-0), l'Atalanta (4-1), la Lazio (3-0) pour un nul au Milan AC (3-3). Très efficace et portée par un CR7 toujours aussi décisif, la Juve devrait dominer une Roma, en difficulté face aux gros en déplacement.