Pronostic Juventus AC Milan : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Juventus fait le job face à l'AC Milan !

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profiter d'autres Bonus sur ce Juventus – AC Milan :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comme à son habitude, la Juventus a pris les rênes de la Serie A. Cependant cette saison, la Vieille Dame fait face à une forte concurrence de l’Inter qui ne lâche pas les. Les hommes de Maurizio Sarri restent très solides et réalistes comme les saisons précédentes. En milieu de semaine, la Vieille Dame a dû attendre les dernières secondes du match face au Lokomotiv pour faire la différence (1-2). Mise sous pression par l'Inter, la Juve tangue, mais ne rompt pas et prouve son caractère à chaque sortie.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l'AC Milan est la déception italienne du début de saison. Lessont dans un passage compliqué et viennent une nouvelle fois de s’incliner face à la Lazio le week-end dernier. Stefano Pioli, le nouveau coach, a du pain sur la planche et doit trouver des solutions pour contrer le rouleau compresseur turinois. Le club lombard s’est pourtant montré actif sur le marché des transferts, mais l’alchimie n’a pas pris. Vainqueur de ses 7 matchs joués à domicile cette saison, la Juve devrait continuer sa belle série face à des Milanais qui ont perdu 3 de leurs 5 matchs à l'extérieur.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursés en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- À noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compte.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus AC Milan détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !