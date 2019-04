Pronostic Juventus AC Milan : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Juventus bat l'AC Milan pour se rapprocher du titre!

Avec la défaite du Napoli à Empoli, la Juventus se rapproche à grands pas d’un nouveau. Mathématiquement, lesont besoin de 6 points pour assurer leur titre. Avec une fin de saison chargée et avec la Ligue des champions pour objectif principal, les Turinois vont tout faire pour prendre ces points rapidement. Allegri compte quelques absences importantes comme Ronaldo, mais voit les jeunes Bernadeschi et Kean s’affirmer au sein de cette formation, tandis que Mandžukić et Dybala sont de retour. Depuis son match face à l’Udinese, le Kean empile les buts et affiche 6 réalisations lors des 7 derniers matchs qu’il a disputés. À quelques jours d’affronter l’Ajax, la Juventus veut maintenir son niveau de confiance et s’imposer face au Milan.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Lesont eux subi un coup d’arrêt avec la défaite concédée lors du derby face à l’Inter (3-2). Sur une très bonne série avant ce revers, Milan reste désormais sur 3 matchs sans victoire (2 défaites, 1 nul). De plus, Gattuso sera privé de joueurs importants comme Donnarumma ou Paqueta, blessés face à l’Udinese. Sur une série de 16 victoires et 1 nul dans son stade, la Juve devrait s’imposer à domicile face au Milan.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus Milan encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !