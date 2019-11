Pronostic Japon Venezuela : Analyse, prono et cotes du match amical international

Un Japon – Venezuela fermé

Le Japon est en pleine campagne de qualification pour le prochain Mondial. Les hommes de Moriyasu ont parfaitement débuté puisqu'ils ont remporté assez facilement leurs 4 premiers matchs face à la Birmanie, la Mongolie, le Tadjikistan et le Kirghizistan. Les partenaires du Marseillais Sakai ont inscrit 13 buts et n'en ont toujours pas concédé. L'été dernier, le Japon a été invité à participer à la Copa America. Les Nippons n'ont pas remporté de matchs mais ont fait deux nuls face à l'Uruguay et l'Equateur. Lors de cette compétition au Brésil, le sélectionneur japonais s'était appuyé sur de jeunes joueurs et avait laissé les cadres au repos. Pour cette rencontre face au Venezuela, les Sakai, Nagatomo ou encore Yoshida, sont de nouveaux absents.

Le Venezuela a réussi un bon parcours lors de cette dernière Copa America. Les partenaires de Rondon ont d'abord réussi à sortir d'un groupe qui comprenait également le Brésil. Les Vénézuéliens se sont ensuite inclinés en quart de finale face à l'Argentine malgré une belel résilstance (0-2). Le Venezuela est, comme les autres formations sud-américaines, en pleine campagne de matchs amicaux en vue du début des qualifications pour le prochain Mondial. Les hommes de Dudamel ont fait un nul contre la Colombie (0-0) avant de s'imposer logiquement face à Trinidad (2-0) et la Bolivie (4-1). Pour ce match joué au Japon entre des Japonais qui n'ont pas encaissé de but sur leurs 5 derniers matchs et des Vénézuéliens qui n'en n'ont encaissé qu'1 seul sur leurs 3 derniers, nous voyons un match équilibré et pauvre en buts.