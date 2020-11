Pronostic Japon Mexique : Analyse, cotes et prono du match amical international

Le Mexique poursuit sa série face au Japon

Pas encore concerné par les éliminatoires en Coupe du Monde d'une zone CONCACAF qu'il a l'habitude de dominer, le Mexique affrontait la Corée du Sud samedi soir en amical au Stadion Wiener Neustadt en Autriche. Après l'ouverture du score du Bordelais Hwang sur un service de Son Heung-Min, les Mexicains ont ensuite marqué 3 buts (dont un par l'inévitable Raul Jimenez) et se sont logiquement imposés. Les hommes de Tata Martino ont signé là une 8victoire en 9 matchs (en 2020,a seulement disputé des rencontres amicales), dont l'une face aux Pays-Bas (0-1) en octobre , pour un match nul face aux récents champions d'Afrique algériens 2-2) qui sont eux aussi sur une très belle série d'invincibilités et de victoires. Pour ce rassemblement, Tata Martino peut compter sur beaucoup de ses cadres comme Ochoa, Moreno, Salcedo (lui aussi buteur samedi), Herrera, Corona ou Jimenez. En face, le Japon a également remporté son match amical du week-end mais c'était face au modeste Panama (1-0). En bonne position dans son groupe éliminatoires pour le prochain Mondial, la sélection nippone reste en revanche sur une Copa America ratée. Invitée par le CONMEBOL, le Japon n'était pas sorti de sa poule, ne prenant que 2 points en 3 matchs. Pour ce rassemblement, le Japon aura ses deux Marseillais Sakai et Nagatomo mais est privé de ses deux meilleurs buteurs en activité Osako (Werder) et Okazaki (Huesca, ex-Leicester). Face à la force offensive des Mexicains, le Japon devrait logiquement s'incliner.