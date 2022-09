Pronostic Japon Etats-Unis : Analyse, cotes et prono du match amical

Un Japon – Etats Unis verrouillé

Dans le cadre de la préparation à la prochaine Coupe du Monde, le Japon affronte les Etats-Unis en amical à Düsseldorf. La sélection nippone vient de se qualifier consécutivement pour une 7phase finale de Coupe du Monde, en finissant en 2position de son groupe derrière l'Arabie Saoudite. Depuis la fin des éliminatoires, le Japon a disputé 7 rencontres pour un bilan de 4 victoires, un nul et deux défaites face au Brésil (0-1) en amical et contre la Tunisie (0-3) dans la Keirin Cup. Dans le championnat de l'Est asiatique, avec une équipe remaniée, le Japon a remporté deux oppositions face à Hong Kong (6-0) et la Corée du Sud (3-0), pour un nul contre la Chine (0-0). Dans cette sélection, on retrouve une vague de joueurs évoluant en Europe comme Minamino, Yoshida, Tomiyasu, Ito, Endo, Kubo, Kamada, Furuhashi ou Maeda. L'ancien Marseillais Hiroki Sakai est également dans le groupe.

En face, les Etats Unis s'appuient sur un groupe très jeune, qui a réussi à se qualifier pour le prochain Mondial en finissant 3de sa zone derrière le Canada et le Mexique. Depuis cette qualification, la sélection américaine a réalisé des prestations intéressantes en amical avec une large victoire face au Maroc (3-0) et un nul contre l'Uruguay (0-0), deux sélections que l'on retrouvera au Mondial. Ensuite, les Etats Unis ont débuté la Ligue des Nations de la zone Concacaf avec une large victoire sur Grenade (5-0) et un nul contre le Salvador (1-1). A l'instar du Japon, de nombreux joueurs américains évoluent en Europe à l'image de Pulisic, Reina, McKennie, Turner, Dest, Adams, Sargent ou Aaronson. Cette opposition disputée en Allemagne entre une solide sélection japonaise (2 défaites lors des 14 derniers matchs) et des américains qui présentent le même bilan sur la même période pourrait nous offrir une rencontre verrouillée avec moins de 3 buts dans le match. D'autant que le Japon n'a encaissé qu'1 but sur ses 3 derniers matchs et les USA 1 but sur leurs 4 derniers