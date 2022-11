Pronostic Japon Espagne : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde 2022

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur Japon - Espagne

Le Japon s’accroche

L’Espagne finit le travail

De la continuité des 2 côtés

Les compos probables pour Japon – Espagne :

L’Espagne enchaine

Le Japon avait créé l'une des sensations de ce début de Coupe du Monde en dominant l'Allemagne lors de son entrée en lice. Archi-dominée, la sélection japonaise s’en était remise à la maladresse des attaquants du Nationalelf qui avaient raté plusieurs opportunités de creuser l’écart. Ensuite, le coaching opéré par Moriyasu a relancé son équipe qui était alors au plus mal. Les entrants Doan et Asano ont renversé le cours du match pour offrir un succès précieux contre l’un des candidats au titre, l’Allemagne. Lors de la seconde journée, la sélection nippone avait l’occasion de décrocher sa place en huitième de finale mais devait pour cela s’imposer face au Costa Rica, qui venait d’en prendre 7 contre l’Espagne. Les partenaires de Kamada ont dominé cette rencontre mais ont manqué de tranchant offensif. Sur l’une de ses rares opportunités, les Ticos ont fait la différence pour signer un succès inespéré. Ce revers surprenant a relancé ce groupe puisque toutes les sélections sont en mesure de décrocher une place en 8e de finale.De retour au premier plan depuis que Luis Enrique a repris les commandes, l’Espagne est bien placée pour décrocher son ticket pour les 8e de finale du Mondial. Avec un nul, la Roja serait même assurée d’intégrer les 16 meilleures nations mondiales. Néanmoins, la sélection espagnole va chercher à finir en tête pour se retrouver face à un second de groupe lors du 8e de finale. Pour son entrée en lice dans ce Mondial, l’Espagne n’a fait qu’une bouchée du Costa Rica avec un véritable récital de football (7-0). Forts de cette victoire, les Espagnols étaient déterminés à s’imposer contre l’Allemagne pour à la fois assurer leur qualification mais aussi éliminer un adversaire direct. Après une première période décevante, le coaching de Luis Enrique avec l’entrée gagnante de Morata a offert une fin de match nettement plus animée. Face à la pression de plus en plus forte de l’Allemagne, la Roja a fini par céder pour concéder le nul (1-1). Malgré cette égalisation tardive, l’Espagne a montré lors de ces 180 premières minutes qu’elle était l’une des Nations capables de remporter le titre au Qatar.Le Japon devrait s’appuyer sur ses cadres que sont le capitaine Yoshida, le latéral passé par Marseille Nagatomo ou l’excellent Kamada de l’Eintracht Francfort. Décevant depuis le début du Mondial, Minamino devrait débuter sur le banc. Entré en cours de jeu contre le Costa Rica, Ito avait été l’un des joueurs les plus percutants et pourrait rentrer dans le XI aligné par Moriyasu.De son côté, Luis Enrique ne devrait pas changer grand-chose car son équipe n’est toujours pas qualifiée et qu’elle ne peut pas prendre le risque de se faire surprendre. Le coach espagnol pourrait poursuivre sa rotation au poste de latéral droit en titularisant Azpilicueta à la place de Carvajal. Pour le reste, Enrique semble parti pour disputer le Mondial avec la charnière Rodri – Laporte. Au milieu de terrain, on devrait retrouver un trio barcelonais avec les jeunes Pedri et Gavi qui entourent l’expérimenté Busquets. L’un des gros changements pourrait intervenir sur le front de l’attaque où Morata pourrait débuter à la place de Ferran Torres. Coutumier du poste d’avant-centre, le joueur de l’Atletico Madrid apporte de la profondeur de la Roja, et a été décisif lors de ses 2 entrées en jeu.: Gonda - Yamane, Ikatura, Yoshida, Nagatomo - Endo, Morita - Doan, Kamada, Soma (ou Ito) - Ueda.: Simon - Carvajal, Rodri, Laporte, Alba - Pedri, Busquets, Gavi - Olmo, Asensio, Morata.Freinée par l’Allemagne, l’Espagne a cependant montré qu’il fallait compter avec elle lors de cette Coupe du Monde. La Roja possède une qualité collective exceptionnelle qui devrait lui permettre de se défaire du Japon et de ne pas rééditer l’erreur des Allemands face à ces mêmes Japonais. Supérieure à son adversaire, l’Espagne devrait finir le job et remporter son groupe de qualification.Retrouvez le Pronostic Japon - Espagne encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !