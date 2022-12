Pronostic Japon Croatie : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

150€ offerts au lieu de 100€ sur Japon - Croatie !

Nos pronostics Japon - Croatie !

Nos pronostics Japon - Croatie

Le Japon héroïque

Une Croatie appliquée

Le coaching japonais, de la continuité chez les Croates

Les compo probables :

La Croatie remporte le jeu d’échec

Tombé dans un groupe extrêmement relevé avec le champion du Monde 2010, l'Espagne, et celui de 2014, l'Allemagne, le Japon est tout de même parvenu à se hisser en 8e de finale. La sélection nippone a réalisé deux exploits sur son parcours en battant le Nationalelf et la Roja. En effet, les Japonais ont entamé leur coupe du Monde par un succès face à l’Allemagne (2-1). Lors de cette rencontre, les Allemands ont dominé outrageusement sans parvenir à pouvoir creuser l’écart. En 8 minutes, la sélection japonaise a su renverser l’Allemagne pour prendre 3 points précieux. En revanche, les Japonais sont passés à côté contre le Costa Rica. Face au plus modeste adversaire du groupe, le Japon s’est incliné sur la seule frappe cadrée des Ticos (0-1). Ce cuisant revers laissait penser que la sélection japonaise allait souffrir lors de la dernière journée face à une Espagne déterminée à finir en tête de son groupe. Dans une rencontre semblable à celle disputée contre l’Allemagne, le Japon s’est retrouvé mené à la mi-temps (1-0). Comme lors de son 1er exploit, le sélectionneur japonais a effectué des réajustements à la pause. S’il avait fallu 8 minutes pour renverser l’Allemagne, seulement 3 auront suffi pour venir à bout de la Roja. En effet, grâce à deux réalisations de Doan et Tanaka, le Japon est parvenu à s’imposer, en se montrant impressionnant en défense lors de la dernière partie de la rencontre. Qualifié de manière héroïque, le Japon va jouer le coup à fond lors de ce 8e de finale.La Croatie semble se sublimer lorsqu’elle dispute une Coupe du Monde. En effet, après avoir atteint la finale en 2018, la sélection au Damier s’est brillamment qualifiée pour les 8es de finale en se sortant d’un groupe qui n’était pas simple. Pour son entrée en lice dans ce Mondial, la Croatie a été tenue en échec par le Maroc (0-0) dans un match cadenassé. Ensuite, les Croates ont affronté une équipe du Canada très joueuse. Surpris d’entrée, les coéquipiers de Luka Modric ont progressivement pris le contrôle du match pour s’imposer facilement (3-1) avec un Kramaric double buteur. Avec 4 points au classement, la Croatie n’avait besoin que d’une unité supplémentaire pour rallier les 8es de finale. Pour son dernier match de poule, les Croates affrontaient une sélection belge obligée de s’imposer. Dans une rencontre riche en intensité, la Croatie a su contenir les Diables Rouges et a également eu ce petit coup de chance qui lui a permis de valider son ticket pour les 8es de finale (0-0). La bande à Dalic doit une partie de sa qualification à la maladresse de Romelu Lukaku, qui a raté de grosses opportunités. Néanmoins, la Croatie a montré un très bel état d’esprit lors de cette phase de poule en étant très sérieuse.Le Japon devrait s’appuyer sur un XI assez similaire à celui qui a débuté contre l’Espagne. L’un des changements possibles serait la titularisation du buteur Doan à la place d’un Kubo transparent. Pour le reste, les Yoshida, Kamada, Nagatomo, ou Ito devraient conserver leur place. Lors de la phase de poule, le sélectionneur japonais a réussi à deux reprises à changer le cours du match par son coaching, en changeant de système et en incorporant de nouveaux éléments.Dalic est plutôt conservateur et devrait seulement effectuer quelques retouches. Pour affronter le Japon, les lignes de défense et du milieu de terrain ne devraient pas être bouleversés. En effet, la défense centrale composée par Lovren et Gvardiol a montré de très belles choses. Le défenseur de Leipzig est certainement l’une des révélations de ce Mondial. Au milieu, on retrouve les 3 briscards Modric, Brozovic et Kovacic. Si Kramaric et Perisic sont partants certains, Dalic pourrait aligner Pasalic ou Petkovic à la place de Livaja sur le front de l’attaque.: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modric, Brozovic, Kovacic - Kramaric, Livaja, Perisic.: Gonda - Ikatura, Yoshida, Taniguchi - Ito, Tanaka, Morita, Nagatomo - Kamada, Maeda, Kubo.Face à un Japon qui a battu l’Allemagne et l’Espagne en phase de poule, la Croatie se méfie de cette opposition. Les Croates possèdent une équipe expérimentée qui devrait leur permettre d’appréhender au mieux l’événement. Sérieuse et appliquée depuis le début du Mondial, la Croatie devrait trouver les solutions pour se défaire de cette sélection japonaise. Dans des rencontres à élimination directe, le talent individuel est aussi l’une des clés de la rencontre. Avec Modric, Kramaric, Perisic, Kovacic ou Brozovic, la sélection au Damier dispose de joueurs capables de changer un match à tout moment.