Pronostic Japon Colombie : Analyse, prono et cotes du match amical international

Des buts de chaque côté entre Japon et Colombie comme au Mondial

Le Japon reçoit la Colombie ce vendredi matin pour une rencontre amicale. Les deux équipes s’étaient affrontées en phase de groupe lors de la Coupe du Monde 2018 avec une victoire des Nippons (2-1). Lors de cette rencontre, les Colombiens s’étaient retrouvés en infériorité numérique dès la 3minute (expulsion de Carlos Sanchez et penalty) avant de tenir le coup. Les Japonais s’étaient ensuite distingués en huitième de finale où ils ont réalisé une fantastique performance face à la Belgique (3-2), craquant seulement dans les 20 dernières minutes. La formation nippone a ensuite participé à la Coupe d’Asie où elle a atteint la finale mais s’est inclinée face au Qatar (3-1). Pour cette rencontre face à la Colombie, Kagawa qui évolue désormais à Besiktas fait son retour et fera équipe avec le toulousain Shoji.chezen vous inscrivant⇒ ⇒⇐ ⇐Comme le Japon, la Colombie a quitté le Mondial russe en huitième de finale et une défaite aux tirs aux buts face à l’Angleterre. Lors de la Coupe du Monde,ont perdu rapidement leur maître à jouer James Rodriguez et cette absence a été handicapante pour le reste de la compétition. Depuis le périple russe, les Colombiens ont participé à quatre rencontres amicales pour trois victoires (Costa Rica, USA et Venezuela) et un nul contre l’Argentine. Hormis la rencontre contre l’Argentine (0-0), tous les autres matchs se sont terminés avec des buts de chaque côté. Carlos Queiroz, nouveau sélectionneur, est privé de Quintero, mais peut compter sur un potentiel offensif intéressant avec des buteurs qui se distinguent en Europe : Falcao à Monaco, Muriel à la Fiorentina, Zapata à l’Atalanta ou encore Morelos aux Rangers. Pour ce match, nous voyons des buts de chaque côté comme au Mondial.- Misez votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Japon Colombie encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !