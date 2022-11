Pronostic Japon Canada : Analyse, cotes et prono du match amical

Le Japon se prépare idéalement face au Canada

Dans le cadre de la préparation à la Coupe du Monde, le Japon affronte le Canada en match amical à Dubaï. La sélection nippone s'est qualifiée pour ce Mondial en finissant 2de ses éliminatoires derrière l'Arabie Saoudite. Les Japonais n'ont pas été heureux lors du tirage au sort car ils sont tombés dans une poule très relevée avec l'Allemagne, l'Espagne et le Costa Rica. Si à première vue, il est difficilement envisageable de voir le Japon en 8, le Mondial 2018 nous avait montré toutes les qualités de cette sélection qui avait été toute proche de sortir la Belgique en 8de finale. Sur une excellente dynamique, la sélection nippone reste sur 5 rencontres sans la moindre défaite avec 3 victoires face à Hong Kong (6-0), la Corée du Sud (3-0) et les Etats Unis (2-0) pour des nuls face à la Chine (0-0) et contre l'Equateur (0-0). Lors de ces 5 rencontres, les Japonais n'ont pas encaissé le moindre but. Dans cette sélection, on retrouve de nombreux éléments évoluant en Europe comme le Monégasque Minamino, le joueur de l'Eintracht Francfort Kamada, le prometteur Kubo, ou les Yoshida et Endo qui évoluent en Bundesliga. En face, le Canada a réussi un exploit en se qualifiant pour la Coupe du Monde, ce qui ne leur était plus arrivé depuis 1986 au Mexique. Pour atteindre cet objectif, les Canadiens ont réalisé un parcours remarquable, terminé en 1position de la zone Concacaf devant des sélections comme le Mexique et les Etats-Unis. Depuis cette qualif', le Canada a connu des résultats mitigés avec des victoires logiques face à Curacao et le Qatar. En revanche, les Canadiens se sont inclinés face au Honduras ou l'Uruguay. Pour leur dernière sortie il y a quelques jours, les Rouges ont été tenus en échec par la modeste sélection du Bahrain (2-2). Néanmoins, lors de cette rencontre le sélectionneur Herdman ne pouvait pas compter sur les joueurs évoluant en Europe comme l'excellent Jonathan David de Lille, la fusée Davies du Bayern, Ugbo de Troyes ou les expérimentés Larin, Hoilett ou Hutchinson. Au regard de sa forme actuelle, le Japon devrait pouvoir s'imposer face à une modeste sélection canadienne.