Pronostic Jamaïque Italie : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

L’Italie confirme face à la Jamaïque !

Pour leur premier match en phase finale de la Coupe du Monde, les Reggae Girls se sont logiquement inclinées face à une équipe du Brésil rompue aux joutes mondiales (3-0). Qualifiées pour ce Mondial en tant que 3e de la conférence CONCACAF (en battant le Panama aux tirs au but), les joueuses d'Hue Menzies n'évoluent pas dans la même catégorie que leurs trois adversaires du groupe et s'apprêtent à passer un Mondial difficile.

De son côté, l'Italie a réussi une très belle performance en dominant les favorites australiennes (victoire 2-1). En pleine progression, les Italiennes ont su profiter des largesses australiennes et de l'efficacité de son attaquante Bonansea, auteure d'un doublé. L'excellente joueuse de la Juve avait même scoré un autre but, en début de match, refusé par la VAR pour un léger hors-jeu. Une victoire face à la Jamaïque assurerait une place en huitième pour la bande à Milena Bertolini. Séduisantes sur leur premier match, les Italiennes devraient de nouveau s'imposer dans une rencontre avec plus de 2 buts.