Pronostic Jamaïque Honduras : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

La Jamaïque déçoit encore face au Honduras

La Jamaïque a déçu sur ses qualifications. Présente lors de la Coupe du Monde 1998 en France, la sélection jamaïcaine avait tenté un retour au premier plan, en naturalisant quelques joueurs habitués aux grands championnat, comme Bailey (Aston Villa) ou Antonio (West Ham). Mais ces derniers sont finalement que peu venus, et quand ils ont été là, la mayonnaise a eu du mal à prendre. Avant-dernière de cette poule CONCACAF et déjà éliminée, la Jamaïque affiche un maigre bilan d'1 victoire, 5 nuls et 7 défaites. Après avoir perdu leurs 3 matchs de janvier, les ont concédé le nul à domicile face au modeste Salvador jeudi dernier (1-1), avant de sombrer au Canada dimanche (4-0).

Lanterne rouge de cette poule CONCACAF avec 4 points de moins que son adversaire du jour, le Honduras aura tout de même un peu relevé la tête sur la fin de ces éliminatoires de cette zone. En effet, cette sélection qui avait disputé la Coupe du Monde 2014, a montré de l'orgueil pour accrocher un nul au Panama dans la nuit de jeudi à vendredi (1-1), avant de perdre de peu à domicile face au Mexique dimanche (1-0). Dans ce dernier match, entre cancres de la poule, un Honduras plus accrocheur sur ce rassemblement pourrait signer au moins un nul en Jamaïque.