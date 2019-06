Pronostic Jamaïque Australie : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Nouvelle pluie des buts entre le Jamaïque et l'Australie

La Jamaïque a perdu ses deux premières rencontres sur des scores sévères : contre le Brésil (3-0) et l’Italie (5-0). Lessont rentrées dans l’histoire en étant la première équipe à avoir encaissé deux triplés consécutivement dans un Mondial : par Cristiane pour les Brésiliennes et par Girelli pour les Italiennes. Plus jeune formation du tournoi (22 ans de moyenne d’âge), les Jamaïcaines viennent pour apprendre et se préparer à d’autres échéances. Le public de Grenoble devrait apprécier le spectacle, car les rencontres desoffrent en général plusieurs buts.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐L’Australie a aussi marqué l’histoire de la Coupe du Monde en étant la 2formation à remonter un handicap de 2 buts. Menées 2 à 0 par le Brésil, l’Australie a réussi un incroyable retour et s’est finalement imposée (3-2). Ce succès permet d’effacer la défaite initiale face à l’Italie (2-1), dans un autre match à buts. La victoire face au Brésil a redonné beaucoup de confiance aux partenaires de Samantha Kerr qui vont tout mettre en œuvre pour s’imposer avec un gros écart et se qualifier pour le tour suivant. Nous voyons une nouvelle rencontre ouverte avec plus de 3 buts.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(142€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Jamaïque Australie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !