Pronostic Italie U21 Pologne U21 : Analyse, prono et cotes du match du Championnat d'Europe Espoirs 2019

Un Italie U21 - Pologne U21 spectaculaire !

Alors qu'elle joue à la maison devant ses Tifosi, l'Italie espère bien réaliser une grande compétition chez elle. Cela en prend la bonne direction puisque la Squadra Azzurra a remporté sa première rencontre face à la redoutable sélection espagnole (3-1). Pourtant, elle avait pas très bien préparé son tournoi en s'inclinant d'abord contre l'Angleterre (1-2) puis contre l'Allemagne (1-2) et en faisant match nul contre l'Autriche (0-0) et face à la Croatie (2-2). Sur 4 de ses 5 derniers matchs, l'Italie a marqué et encaissé au moins 1 but. Même constat du côté de la Pologne qui a toujours encaissé un but lors de ses 5 dernières rencontres. Obligée de passer par un barrage pour décrocher son billet pour cette Euro italienne, la sélection polonaise a d'abord perdu à la maison (0-1) contre le Portugal avant d'aller s'imposer à l'extérieur (1-3). Par la suite, elle a fait match nul contre l'Angleterre (1-1) puis a perdu contre la Serbie lors d'un match amical (0-1). Pour leur entrée en lice dans la compétition, les Polonais l'ont emporté face à la Belgique (3-2) au terme d'une rencontre spectaculaire. En confiance offensivement, ces deux équipes pourraient bien encore trouver toutes les deux le chemin des filets.