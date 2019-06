Pronostic Italie U21 Espagne U21 : Analyse, prono et cotes du match du Championnat d'Europe Espoirs 2019

Match nul entre l'Italie Espoirs et l'Espagne Espoirs

Directement qualifiée pour ce championnat d'Europe Espoirs en tant qu'organisateur, l'Italie fait bien évidemment office de candidat crédible au titre cet été. Les Transalpins doivent également ce statut à la grande qualité de leur effectif. En effet, le sélectionneur Luigi Di Biagio compte dans ses rangs de nombreux éléments évoluant d'ores et déjà régulièrement en Serie A. Nous pensons bien évidemment aux attaquants Chiesa (Fiorentina), Cutrone (AC Milan) et Kean (Juventus), mais également aux défenseurs Pezzella (Genoa) et Dimarco (Parme) et aux milieux Pellegrini (Roma), Mandragora (Udinese) et Zaniolo (Roma). En revanche, lan'a pas vraiment convaincu lors de ses derniers matchs amicaux, en atteste sa série en cours de 4 matchs sans succès. Après avoir été défaite par l'Angleterre (1-2) et l'Allemagne (1-2), l'Italie a été tenue en échec par l'Autriche (0-0) et la Croatie (2-2) en mars dernier.

En face, l'Espagne a pris l'habitude de bien figurer dans cette compétition. Vainqueur en 2011 et 2013 et finaliste malheureuse en 2017, laprésente encore cette année une équipe très compétitive et peut nourrir de grandes ambitions. Impériaux lors des éliminatoires, les hommes de Luis de la Fuente ont facilement dominé le groupe 2 avec 27 points pris en 10 rencontres. En mars dernier, ils ont remporté leurs 2 matchs amicaux face à la Roumanie (1-0) et l'Autriche (3-0). À l'image de ce qui est observable chez les seniors, le milieu de terrain est très certainement le secteur le plus fourni, avec notamment les présences de Fabian Ruiz (Naples), Ceballos (Real Madrid), Soler (Valence) ou encore Fornals (Villarreal). Si l'Espagne présente peut-être, au regard des derniers résultats, davantage de garanties que son adversaire du jour, nous voyons tout de même l'Italie s'appuyer sur le soutien de ses supporters pour arracher le partage des points ce dimanche. Il s'agirait d'un bon résultat pour l'Italie et pour l'Espagne qui pourraient ainsi conserver toutes leurs chances de qualification avant de disputer 2 matchs plus abordables face à la Pologne et la Belgique.