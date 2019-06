Pronostic Italie Pays-Bas : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Les Pays-Bas en championnes face à l’Italie !

La révélation de cette Coupe du monde 2019 en France est sans doute cette sélection italienne. Tombée dans un groupe relevé avec l'Australie et Brésil notamment, l'Italie est sortie première du groupe et a confirmé en huitièmes. Les Transalpines ont en effet pris le meilleur sur les Chinoises en début de chaque période (2-0) et ont validé leur ticket pour les quarts où elles défient les championnes d'Europe en titre. Les joueuses de Bertolini ont néanmoins déjà perdu une rencontre lors de ce Mondial, face au Brésil (1-0).

Les Pays-Bas ont, eux, réalisé un parcours sans faute lors de la phase de groupes avec 3 victoires face à la Nouvelle-Zélande (1-0), le Cameroun (3-1) et le Canada (2-1). En huitièmes de finale, les Néerlandaises ont eu les pires difficultés à venir à bout d'une formation japonaise vice-championne en titre, décevante depuis le début de la compétition, mais qui a été très fort sur ce 8de finale. Ce match de haut niveau a basculé à la dernière minute quand les Pays-Bas se sont vus accorder un penalty. Déjà auteure d'un but dans la rencontre, la Barcelonaise Martens a converti le tir au but et envoyer ses partenaires en quarts. Sur une série de 7 victoires consécutives et jamais battue dans leur histoire par l'Italie, les Pays-Bas peuvent l'emporter à l'expérience.