Pronostic Italie Finlande : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

Ciel bleu pour l'Italie face à la Finlande !

L'Italie, grande absente de la Coupe du monde russe, a confié à Roberto Mancini l'objectif de relancer la sélection. L'ancien entraîneur de Manchester City a profité des matchs post-Mondial pour effectuer une vaste revue d'effectif. Pour la Ligue des Nations, il a resserré le groupe et a vu son équipe perdre seulement son match au Portugal (1-0). Mancini a des gages de sécurité avec sa paire défensive Chiellini-Bonucci, aussi efficace en club qu'en sélection. La belle surprise concerne le milieu de terrain où Marco Verratti s'affirme de plus en plus et où son association avec Jorginho fluidifie le jeu. L'absence d'un grand buteur est cependant préjudiciable et a obligé Mancini à rappeler le vétéran Quagliarella, toujours aussi en verve avec la Samp.

De son côté, la Finlande ne fait pas partie des nations majeures du football. Toutefois, les hommes de Kanerva ont réussi une très bonne campagne de Ligue des Nations, terminant en tête de leur groupe devant la Hongrie et la Grèce. Les Finlandais s'étaient en revanche inclinés à la fois chez les Hongrois (2-0) et chez les Grecs (1-0).