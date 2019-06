Pronostic Italie Chine : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

L’Italie prend son quart face à la Chine !

Tombée dans un groupe relevé avec l’Australie et le Brésil, l’Italie a réussi à terminer en tête de sa poule du 1er tour. Révélations de ce Mondial, les Transalpines se sont défaites de l’Australie (2-1) et de la Jamaïque (5-0) pour un revers face au Brésil (1-0). Lors de ce dernier match, les joueuses de Bertolini étaient déjà qualifiées au coup d’envoi et ont certainement manqué d’envie. Sur leur lancée, les Italiennes veulent égaler leur meilleure performance en Coupe du Monde et atteindre les quarts de finale. Avec Bonansea et Girelli, elles disposent de deux attaquantes capables de marquer à tout moment.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Chine s’est qualifiée par la petite porte, en finissant parmi les meilleures troisièmes. Les Chinoises se sont tout d’abord inclinées face à l’Allemagne (1-0) avant de dominer difficilement l’Afrique du Sud (1-0). Lors du dernier match face à l’Espagne, la Chine a géré le nul qui qualifiat les 2 formations. Depuis le début du Mondial, la Chine a trouvé le chemin des filets à une seule reprise et a concédé un seul but. Pour ce huitième de finale, nous voyons une équipe d’Italie en pleine progression s’imposer face à une solide équipe chinoise.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Italie Chine encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !