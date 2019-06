Pronostic Italie Brésil : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Des buts de chaque côté entre l'Italie et le Brésil !

Dans un groupe très relevé qui comprend également l'Australie, l'Italie a réalisé un début de Mondial parfait. Pour leur entrée en matière, les Transalpines ont fait preuve d'efficacité pour s'imposer face à l'Australie (2-1) puis elles ont ensuite déroulé face aux modestes Jamaïcaines (5-0). Les armes offensives de la sélection féminine italiennes sont en forme puisque l'on a déjàvu Girelli inscrire un triplé et Bonansea et Galli, des doublés. En pleine confiance, l'Italie voudra terminer la phase de groupe sur une bonne note, pour s'assurer la première place du groupe. De son côté, le Brésil n'est pas en reste offensivement. Victorieuses sans trembler de la Jamaïque (3-0) sur un triplé de Cristiane, les Brésiliennes ont ensuite craqué face aux Australiennes alors qu'elles menaient 2-0 (score finale 3-2). Avec Marta et Cristiane, le Brésil possède deux joueuses capables de marquer à tout moment. Ce match entre deux très bonnes formations s'annonce ouvert et nous voyons des buts de chaque côté.