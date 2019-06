Pronostic Italie Bosnie : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

Carton plein pour l’Italie face à la Bosnie !

Le renouveau italien s’est confirmé à Athènes samedi, puisque la Squadra Azzurra s’est imposée sur un score net (3-0) et en livrant une excellente prestation. Première de son groupe avec 9 points, l’Italie a marqué à 11 reprises et n’a toujours pas encaissé le moindre but dans ces éliminatoires. Chargé de relancer une sélection absente du dernier Mondial, Roberto Mancini a trouvé son ossature. Si la paire Bonucci-Chiellini était déjà l'un des axes de la sélection, le milieu de terrain composé par Verratti, Jorginho et Barella est devenu l’un des points forts des transalpins. Souvent critiqué de l’autre côté des Alpes, Verratti fait dorénavant l’unanimité. La véritable trouvaille de Mancini est Nicola Barella. Le milieu de Cagliari est très précieux dans l’entrejeu et apporte toute son activité.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Bosnie connaît un début d'éliminatoires mitigé avec une victoire, un nul et une défaite. Le revers concédé en Finlande (2-0) montre une nouvelle fois que cette formation a des soucis à l'extérieur. Sur une série de 4 matchs sans victoire en déplacement, les Bosniaques ont perdu leurs deux derniers matchs, que ce soit en Espagne ou en Finlande donc. A domicile, une Italie en pleine forme devrait s’imposer face à une Bosnie en difficultés à l'extérieur.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(140€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Italie Bosnie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !