Pronostic Italie Belgique : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro féminin

La Belgique contrarie l’Italie

Annoncée comme la sélection la plus solide du groupe avec la France, l'Italie connait une entame de championnat d'Europe délicate. En effet, les Azzurre n'ont plus leur destin en main et dépendent du résultat de l'Islande face à la France. Les Italiennes sont passées au travers lors de la 1ière journée en encaissant notamment 5 buts lors de la 1ière période face à l'équipe de France. La réaction du retour des vestiaires fut vaine mais a permis à l'Italie de réduire le score (5-1). Au pied du mur lors de leur rencontre face à l'Islande, les Italiennes ont de nouveau manqué leur entame de match en encaissant un but dès la 3e minute. Cette absence de concentration a obligé l'Italie à pousser pour revenir au score, ce qu'elle est parvenue à faire par Bergamaschi. A l'instar de son équipe, la star de la Juventus Turin, Bonansea connait elle aussi des débuts poussifs.

De son côté, la Belgique aborde cette dernière rencontre en ayant rien à perdre. Pour leur deuxième participation dans un championnat d'Europe, les joueuses belges ont tout d'abord accroché un nul face à l'Islande (1-1) dans une rencontre marquée par le penalty arrêté par la portière belge Evrard. Ensuite, les Belgian Red Flames ont livré une prestation encourageante face à l'équipe de France mais ont tout de même dû concéder la défaite. Ce revers a cependant donné de la confiance aux belges à l'orée d'affronter une sélection italienne loin de son meilleur niveau. De plus, les dernières confrontations face aux Azzurre ont montré que les Belges s'étaient rapprochées des Italiennes. Revigorée par sa prestation face à la France, la Belgique devrait contrarier les plans de l'Italie.