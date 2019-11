Pronostic Italie Arménie : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

L’Italie conclut en beauté face à l’Arménie !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Italie - Arménie chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lase montre impressionnante lors de ces qualifications à l’Euro 2020. Marquée par sa non-qualification pour le dernier Mondial, l’Italie a confié à Roberto Mancini les clés de la sélection. L’ancien entraîneur de l’Inter réalise un excellent travail et a su mettre en place un excellent groupe en quelques mois. Le technicien transalpin s’appuie notamment sur Bonucci, Chiellini, Verratti, Jorginho et Insigne. Ces joueurs confirmés sont épaulés par des jeunes en devenir comme Chiesa, Barella ou Bernadeschi. Privé de Verratti, les Italiens se sont néanmoins baladés en Bosnie face à Pjanic et Dzeko (3-0). Le bilan des protégés de Mancini est exceptionnel dans ce groupe avec 9 victoires en 9 matcgs, 28 buts inscrits et seulement 3 concédés. Les Italiens veulent terminer leur parcours parfait devant leur tifosi à Palerme.chezen vous inscrivant⇒ ⇒⇐ ⇐L’Arménie est quatrième du groupe et peut seulement tenter d’accrocher la troisième place. Les Arméniens viennent d’enchaîner deux revers de rang sans marquer face à la Finlande (3-0) et la Grèce (0-1). De plus, l’Arménie déplore l’absence de son meilleur joueur Henrikh Mkhitaryan, blessé, dont l'absence est à chaque fois très préjudiciable pour l'attaque arménienne. Largement dominés à l’aller par la Squaddra (1-3), les Arméniens ne semblent pas en mesure de contrer une équipe italienne en pleine confiance. Pour ce match, nous voyons l’Italie finir sur un sans-faute et s’imposer sans concéder de but.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Italie Arménie encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !