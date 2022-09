Pronostic Italie Angleterre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

L’Angleterre réussit un coup en Italie

Dans ce groupe 3 de la Ligue des Nations extrêmement relevé, l’Italie et l’Angleterre, les derniers finalistes du championnat d’Europe connaissent une entame décevante. En effet, laoccupe seulement la 3place du groupe avec 2 points de retard sur le leader, qui est à la surprise générale, la Hongrie. Depuis son titre au Championnat d’Europe, l’Italie a enchaîné les déconvenues avec une non-qualification pour le Mondial 2022 au Qatar et une lourde défaite lors deface à l’Argentine (0-3). En difficulté, la bande à Roberto Mancini a lancé sa campagne de Ligue des Nations par un nul face à l’Allemagne (1-1) avant de s’imposer contre la Hongrie (2-1). Solide ensuite, laa obtenu le point du nul face à l’Angleterre (1-1). En revanche, la sélection italienne a explosé en Allemagne lors de la dernière journée (5-2). Pour ce rassemblement, Roberto Mancini déplore des absences importantes avec les blessures de Verratti ou Pellegrini, mais s’appuie sur les habituels Donnarumma, Jorginho, Bonucci, Barella, Tonali ou Immobile. Chiellini a quant à lui pris sa retraite internationalechezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Angleterre fait partie des grands favoris au titre pour le prochain Mondial. En effet, la sélection desest en pleine progression avec une demi-finale au Mondial 2018 et une finale de l’Euro 2020 organisée sur ses terres. Depuis, les Anglais ont fait le taf pour se qualifier pour le prochain Mondial, mais connaissent un départ délicat en LDN, où ils occupent la dernière place du groupe avec seulement 2 points. En effet, l’Angleterre a notamment perdu ses deux rencontres face à la Hongrie, dont une déculottée au retour à Wolverhampton (4-0). Lors des confrontations face à l’Allemagne et l’Italie, les hommes de Southgate ont dû se contenter de matchs nuls. Pour tenter de relever la tête, Southgate a appelé les Walker, Trent Alexander-Arnold, Mount, Sterling, Grealish, Saka ou Kane. En revanche, les Pickford ou Phillips manquent ce rendez-vous suite à des blessures tandis que Southgate a préféré le novice Toney à Marcus Rashford ou Sancho. L’Angleterre dispose d’un effectif plus complet que l’Italie et devrait être en mesure de ramener au moins un point de ce voyage dans la botte.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Italie Angleterre encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !