Pronostic Istanbul Basaksehir Roma : Analyse, prono et cotes sur le match de Ligue Europa

La Roma se replace face à Basaksehir

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PMU Sport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 8 autres sites vous permettent de parier sur ce Istanbul Basaksehir - Roma :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le groupe J d’Europa League est certainement le plus indécis de la compétition puisque les 4 formations sont toutes en mesure de se qualifier. Au coup d’envoi de cette 5journée, l’Istanbul Basaksehir a l’avantage puisqu’il compte deux points d’avance sur le Borussia Mönchengladbach et la Roma. Une victoire qualifierait les Turcs pour les seizièmes de finale d’Europa League. Les partenaires de Crivelli avaient pourtant mal lancé leur campagne avec une lourde défaite concédée au Stade Olympique de Rome (4-0) et un nul à domicile face à Gladbach. Les victoires lors de la double confrontation face aux Autrichiens de Wolfsberger a placé Basaksehir en position idéale. Les Turcs n’ont plus perdu toutes compétitions confondues depuis leur déroute de Rome.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Roma a perdu à 3 reprises depuis le départ de cette nouvelle saison, face à l’Atalanta et Parme en Serie A et contre Gladbach en C3. La Louve semble cependant en progrès sous les ordres de l’ancien coach du Shakhtar Paulo Fonseca. Le week-end dernier, lesse sont imposés à domicile face à Brescia (3-0) avec notamment un but de leur avant-centre Edin Dzeko, enregistrant une 4victoire sur les 5 dernières journées de championnat. Les Romains sont conscients qu’ils doivent s’imposer en Turquie pour espérer se qualifier. Largement supérieurs à l’aller, les partenaires de Veretout semblent en mesure de pouvoir réitérer cette performance à Istanbul.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé de 100€- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ !- Ces 100€ sont à utiliser pour parier sur le site PMUavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Istanbul Basaksehir Roma encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !