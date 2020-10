Pronostic Istanbul Basaksehir PSG : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Le PSG fait le job chez l'Istanbul Basaksehir !

La rencontre entre l'Istanbul Basaksehir et le PSG se dispute dans une période de tension diplomatique forte entre la France et la Turquie. Soutenu par le président turc Erdogan, l'Istanbul Basaksehir a remporté la dernière Super Lig Qualifiés pour la phase de groupe de Ligue des champions, les Turcs se sont déplacés en Allemagne lors de la 1journée où ils se sont logiquement inclinés face au demi-finaliste du Final 8 de la saison passée, Leipzig (2-0). En championnat, les partenaires de Crivelli occupent pour l'instant une décevante 11place, avec 9 points de retard sur le leader Alanyaspor. Le week-end dernier, l'Istanbul Basaksehir a cependant réussi une très bonne prestation à domicile face à Antalyaspor (5-1), avec notamment un doublé de Visca et un but de l'ancien caennais Crivelli. De son côté, le PSG a repris sa place de leader en Ligue 1 suite à son succès à domicile face à Dijon vendredi. Une victoire qui s'est rapidement dessinée, puisque le nouvel arrivé Moise Kean a trouvé le chemin des filets dès la 3minute et a ensuite doublé la mise à la 22e minute. Sorti du banc, Mbappé a également inscrit un doublé pour offrir un succès confortable (4-0). De retour en tête du championnat, Paris doit maintenant se rattraper en Ligue des Champions. En effet, lors de la 1journée, les hommes de Thomas Tuchel, au terme d'une rencontre insipide, se sont logiquement inclinés face à Manchester United (1-2). Le coach allemand fait encore face à de nombreuses absences mais Neymar, Mbappé et Di Maria notamment seront là. De plus, le PSG a retrouvé l'important Marquinhos qui devrait venir stabiliser la défense et pourra compter sur ses recrues Kean, Rafinha et Perreira. Supérieur et revanchard, le PSG devrait s'imposer à Istanbul.