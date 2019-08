Pronostic Istanbul Basaksehir Olympiakos : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Des buts de chaque côté entre l'Istanbul Basaksehir et l’Olympiakos

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Istanbul BB - Olympiakos chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le club de l’Istanbul Basaksehir a terminé le championnat turc en seconde position derrière Galatasaray. Leur mauvaise fin de saison leur a certainement coûté le titre. Cette formation est composée de joueurs expérimentés comme le Brésilien Robinho, l’ancien Blues de Chelsea Demba Ba, le Camerounais Aurélien Chedjou ou encore le Français Gaël Clichy. L'international bosnien Edin Visca a été un des artisans de la bonne saison passée avec ses 12 buts. A noter que le caennais Enzo Crivelli a rejoint le club durant l’intersaison pour donner du poids à l'attaque stambouliote. La préparation n’a pas été idéale avec une seule victoire pour 2 nuls et 2 défaites et il faut noter que 4 des 5 matchs amicaux joués ont offert des buts de chaque côté.chezen vous inscrivant⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Olympiakos a fini la saison passée en boulet de canon. Cependant, cet excellent finish a été insuffisant pour revenir sur le PAOK. Deuxième du championnat grec, l’Olympiakos a déjà disputé un tour dans ces qualifications à la LDC et s’est brillamment débarrassé du Viktoria Plzen (4-0 en cumulé). Dans cette formation, on retrouve de vieilles connaissances de la L1 comme l’ancien Caennais El Arabi ou Matthieu Valbuena. L’an passé dans le championnat national, les Grecs s’étaient distingués par leur jeu offensif et avaient terminé meilleure attaque. Entre deux équipes qui ont de très bons joueurs devant, nous voyons une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Istanbul BB Olympiakos encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !