Pronostic Istanbul Basaksehir Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Manchester United en tenue de Docteur Jekyll face à Istanbul Basaksehir

L’Istanbul Basaksehir accueille Manchester United dans le cadre de la 3journée de la Ligue des Champions du groupe H. Les Turcs champions nationaux la saison passée, connaissent un départ difficile en C1. Lors de la première journée, les partenaires de Crivelli se sont inclinés chez le récent demi-finaliste de la LDC, Leipzig (2-0). Le club turc recevait ensuite le PSG, finaliste de la dernière C1. Sans être transcendants, les hommes de Tuchel ont fait le job grâce à un doublé de Moise Kean (0-2). Lors de cette rencontre, Basaksehir a réalisé une prestation intéressante mais a pêché dans le réalisme, à l’image d’un Visca omniprésent mais malheureux dans le dernier geste. En Super Lig, le club de Crivalli va mieux après un départ très poussif, et vient d’enregistrer trois succès consécutifs face à Trabzonspor, Antalyaspor et Konyaspor.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Manchester United est le « Docteur Jekyll et Mister Hyde » du foot anglais en ce début de saison. Séduisants sur la scène européenne, les Mancuniens galèrent en Premier League. Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer sont en effet allés s’imposer au Parc des Princes face au PSG (1-2) dans une rencontre totalement contrôlée. Puis, la semaine dernière, United n’a fait qu’une bouchée de Leipzig (5-0) avec un triplé de Marcus Rashford. L’attaquant international anglais, meilleur buteur de ce début de C1, devrait être épaulé par Martial devant face au club turc. En Premier League, United a disputé 4 rencontres à Old Trafford pour un bilan guère flatteur de 3 revers et 1 nul. Ce week-end, les partenaires de Paul Pogba se sont encore inclinés face à Arsenal (1-0). Vainqueurs de leurs 5 matchs à l'extérieur toutes compétitions confondues et en forme au niveau européen, lesdevraient décrocher les 3 points à Istanbul face à des Turcs qui n'ont toujours pas marquer en C1 cette saison.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(140€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Istanbul Basaksehir Manchester United encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !