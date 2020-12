Pronostic Istanbul Basaksehir Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Leipzig confirme face à Basaksehir à Istanbul

Dans le groupe H de Ligue des Champions, toutes les équipes sont encore en course pour la qualification. Parmi elles, Leipzig qui se déplace en Turquie pour affronter l'Istanbul Basaksehir. Les Allemands espèrent ramener un résultat de cette rencontre pour s'offrir une finale face à Manchester United lors de la dernière journée. De son côté, le club turc, champion national en titre, est toujours dans le coup, car il ne compte que 3 points de retard sur le PSG et Leipzig, ses deux futurs adversaires. Basaksehir a lancé sa campagne par une défaite en Allemagne face à Leipzig (0-2) puis face au PSG à domicile (2-0). En revanche, les Turcs ont réalisé l'une des surprises de cette campagne de Ligue des champions en s'imposant à domicile face à Manchester United (2-1) en profitant des largesses défensives mancuniennes. Au retour, les se sont repris et ont largement dominé la formation turque à Old Trafford (4-1). En championnat, Basaksehir vient de dilapider une avance de 3 buts face à Denizlispor (3-3) et pointe seulement en 7 position, à 9 points du leader. Ce sera compliqué de garder son titre pour l'Istanbul BB.

Demi-finaliste surprise du Final 8 cet été, Leipzig est l'une des formations les plus agréables à suivre. Tourné vers le beau jeu, le club allemand réalise un encore un bon début de Ligue des Champions. Vainqueur de Basaksehir à l'aller (2-0), Leipzig s'était lourdement incliné à Old Trafford (5-0) dans une rencontre marquée par l'efficacité optimale des. Lors de la double confrontation face au PSG, les hommes de Nagelsman se sont tout d'abord imposés à domicile (2-1) avant de s'incliner au retour (1-0). Au Parc des Princes, les protégés de Nagelsmann ont laissé une très belle impression mais ont pêché dans la finition. Cette semaine s'annonce décisive pour Leipzig qui joue gros dans l'optique de la qualification en 1/8 face à Basaksehir et qui doit ensuite affronter le Bayern en Bundesliga pour un choc entre les 2 premiers. Pour ce déplacement en Turquie, Leipzig devrait faire le taf et s'imposer face à Basaksehir.