Pronostic Istanbul Basaksehir Copenhague : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

L'Istanbul Basaksehir sur sa lancée face à Copenhague !

Le club turc de l'Istanbul BB réussit une très belle saison. En Europa League, les partenaires de Gaël Clichy ont terminé premier d'un groupe relevé dans lequel on retrouvait la Roma, le Borussia Mönchengladbach et Wolfsberger. En seizième de finale aller, les Turcs se sont inclinés 3-1 face au Sporting au Portugal. Dans le Fatih Terim Stadium de Basaksehir, le club stambouliote a renversé la vapeur pour se qualifier après prolongations (4-1). Un penalty de Visca dans les dernières secondes des prolongations a offert la qualification aux Turcs. Sur le plan national, les coéquipiers de Crivelli sont aussi sur une bonne dynamique avec une première place et une série en cours de 4 succès consécutifs. De son côté, Copenhague a signé l'une des surprises des seizièmes de finales en sortant le Celtic Glasgow. Après un match nul à l'aller, les Danois sont allés chercher une victoire méritée face aux Ecossais (3-1) au Celtic Park. En championnat, le club est distancé pour la première place par Midtjylland. Le FC Copenhague reste en plus sur deux défaites lors des deux dernières rencontres. Istanbul BB est en forme et avec ses 5 victoires de rang à domicile, le club turc devrait s'imposer face à une formation de Copenhague diminuée par les absences de quelques cadres.