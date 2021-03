Pronostic Israël Danemark : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Le Danemark, début rêvé en Israël

Battu lors de la séance de tirs aux buts en Ecosse lors des barrages pour le prochain championnat d'Europe, Israël a laissé passer sa chance de pouvoir participer à une grande compétition. Le héros malheureux de cette rencontre n'est autre qu'Eran Zahavi, le meilleur buteur avec 24 réalisations en 59 sélections qui avait raté son tir au but. Pour cette semaine internationale, le joueur du PSV peut compter sur le soutien de Munas Dabbur d'Hoffenheim et sur le prometteur Solomon qui joue au Shakhtar. Pas au mieux lors de la dernière Ligue des nations, la sélection israélienne est parvenue à conserver la 3place derrière la République tchèque et l'Ecosse mais devant la Slovaquie. De son côté, le Danemark a assuré sa place pour l'Euro 2021 en terminant deuxième d'un groupe dominé par la Suisse. Sur leur lancée, les Vikings ont réalisé une Ligue des nations très intéressante dans un groupe difficile avec la Belgique, l'Angleterre et l'Islande. En effet, les partenaires de Kasper Schmeichel ont seulement perdu leur double confrontation face à la Belgique et avaient signé une victoire de prestige à Wembley face à la sélection des, qui leur a permis de finir en 2position derrière les Diables Rouges. Pour ce rassemblement, Kasper Hjulmand s'appuie sur un groupe classique avec les Schmeichel, Eriksen, Wass, Delaney, Schone, Hojbjerg, Andersen, Kjaer, Christensen, Braithwaite, Poulsen et Dolberg. Sélection très solide, le Danemark devrait être en mesure de s'imposer en Israël face à une formation largement à leur portée.