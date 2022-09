Pronostic Israël Albanie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Israël confirme face à l'Albanie

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Israel Albanie :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le football israélien est en bonne santé. Le Maccabi Haïfa, champion d'Israël, a réussi l'exploit de se qualifier pour la C1, l'Hapoel Beer Sheva est parvenu à jouer la C4 et le Maccabi Tel-Aviv a failli sortir Nice en barrages de cette même compétition. Quant à sa sélection nationale, elle est 1de ce groupe de Ligue des Nations B et joue donc la montée dans l'élite du foot international européen. Invaincu dans cette poule (2 nuls et 1 victoire), Israël a remporté son seul match, à l'extérieur sur la pelouse de... l'Albanie (1-2) avec un doublé de Manor Solomon qui s'est blessé en début de saison dès son arrivée à Fulham. Absence également de Dabbur qui a pris sa retraite internationale, et d'un Zahavi qui semble un peu en perdition. En revanche, l'excellent Weissman (Valladolid) devrait être là.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'Albanie semble sur la pente descendante. Depuis sa présence à l'Euro 2016 dans le groupe de la France, les Albanais sont beaucoup plus en difficultés. Non qualifié pour le prochain Mondial, l'Albanie a pris 1 point sur ses 2 premiers matchs dans cette poule, avec donc une défaite à domicile face à Israël et un nul en Islande (1-1). Ensuite, les Albanais avaient réalisé un match nul inquiétant en amical face à l'Estonie (0-0). Comme Israël, l'Albanie sera privée de plusieurs talents pour cette rencontre, comme les défenseurs de Serie A Djimisti, Kumbulla et Dermaku, les milieux Bare, Cekici et Roshi, et les attaquants Balak et Manaj. A domicile et avec un football national en pleine renaissance, Israël pourrait de nouveau l'emporter, comme à l'aller, face à l'Albanie.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Israel Albanie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !