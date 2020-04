Pronostic Isloch Minsk Slavia Mozyr : Analyse, prono et cotes du match de Vysshaya Liga Belarus

Des buts entre l'Isloch Minsk et le Slavia Mozyr

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Isloch Minsk Slavia Mozyr :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

journée du championnat de Biélorussie avec ce dimanche un match entre l'Isloch Minsk, 8, et le Slavia Mozyr, 5, qui devrait nous offrir des buts. En effet, l'Isloch a pour l'instant marqué sur tous ses matchs de championnat. Après un démarrage parfait (2 victoires 1-0 contre le Neman Grodno et Smolevichi, deux équipes défensives), le club vient de perdre coup sur coup ses deux derniers matchs, dans des rencontres à buts face à Slutsk (2-3) et contre le champion en titre, le Dinamo Brest (3-1).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Comme l'Isloch Minsk (5 buts marqués, 6 encaissés), le Slavia Mozyr est une équipe qui génère en général des buts des deux côtés (5 buts marqués, 5 encaissés). En championnat, le club a été battu en ouverture à Slutsk (3-1) avant de battre les deux ogres biélorusses, le BATE Borisov à domicile (2-1) puis le Dinamo à Brest (1-2). Seul le dernier match de l'équipe, jouée à domicile face au défensif promu, le Rukh Brest, a vu le club ne pas scorer, mais il faut dire que les joueurs avaient joué une demi-finale de coupe en milieu de semaine. Entre deux équipes offensives de cette Vysshaya Liga, on devrait voir les filets trembler des deux côtés.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Isloch Minsk Slavia Mozyr encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !